Is Nederland toe aan haar eerste "facebook verkiezing"? De nieuwe partij Forum voor Democratie denkt alvast van wel. En ze is niet de enige. Ook bij GroenLinks zet kopman Jesse Klaver volop in op sociale media om de kiezer te bereiken. Lauwke Vandendriessche trok naar Nederland en woonde samen met Apptivisten enkele verkiezingsrally’s bij.

Bent u ook al Apptivist?

Is Nederland toe aan haar eerste "facebook verkiezing"? De nieuwe partij Forum voor Democratie denkt alvast van wel. En ze is niet de enige. Ook bij GroenLinks zet kopman Jesse Klaver volop in op sociale media om de kiezer te bereiken. Lauwke Vandendriessche trok naar Nederland en woonde samen met Apptivisten enkele verkiezingsrally’s bij.