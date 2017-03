Of het dan niet onverantwoord is? "Ik heb meer schrik op de piste dan erbuiten. Buiten de piste heb ik het meer onder controle. De kick op de piste is vaak heel snel, mensen willen heel snel naar beneden racen, voor minder ervaren skiërs is dat ook een risico", stelt Blanchart.

"Er gebeuren al jaren ook heel veel ongevallen op de skipistes, doordat roekeloze skiërs mensen omver skiën of boarden. Ook daar is er vaak een dodelijke afloop, maar dat komt zelden in het nieuws."