Prinses Charlène van Monaco heeft een exclusief interview gegeven aan het Franse blad Paris Match. Daarin praat de vrouw van prins Albert uitgebreid over haar tweeling, Jacques en Gabriella (2). De voormalige Zuid-Afrikaanse zwemkampioene vergelijkt de opvoeding van een tweeling met ware topsport.

"Ze willen alles weten, begrijpen, proberen en stellen me duizenden vragen. Ze zijn schattig én onuitputtelijk", zegt Charlène. Zo is broer heel beschermend over zuslief. Gabriella maakte onlangs een grote duik toen ze tegen een bureau liep. "Jacques balde zijn vuistjes en sloeg op het bureau. 'Stoute tafel', riep hij", legt de prinses uit.

Charlène verklapt dat ze altijd is blijven sporten. Tussen de hazenslaapjes van de kinderen door of als ze in de crèche zitten. Ze bereidt zich voor op een uitdaging begin juni: dan zal ze in team met een waterpedalo op volle zee 21 km overbruggen. Voorlopig vlotten de trainingen niet, geeft ze met schroom toe. "Bij een woelige zee is het écht moeilijk. Ik doe 45 minuten over 1 kilometer!"