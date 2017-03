Doet deze uitspraak minister Jeff Sessions de das om?

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions is in opspraak gekomen. Voordat hij minister werd, werd hij ondervraagd in een hoorzitting. Toen zei hij dat hij geen contact had gehad met de Russen tijdens de verkiezingscampagne. The Washington Post zegt nu dat dat een leugen was. Sessions riskeert een ontslag wegens meineed.

