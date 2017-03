Volgens het NRC was Fritsma precies wat de PVV nodig had toen hij in 2006 een zetel in de Tweede Kamer wist te bemachtigen. De zoon van een visser was in de jaren daarvoor een ambtenaar bij de Nederlandse immigratiedienst en toonde zich ontzettend kritisch voor het asielbeleid in zijn land.

In 2007 veroorzaakte hij opschudding in de Tweede Kamer toen hij de benoeming van Ahmed Aboutaleb en Nebahat Albayrak (beiden PvdA) tot staatssecretaris probeerde te verhinderen omdat ze een dubbele nationaliteit hebben. Sinds 2015 is hij de vicevoorzitter van de PVV-fractie in de Tweede Kamer. Net als Madlener zou hij aan het verkiezingsprogramma van zijn partij hebben meegeschreven.