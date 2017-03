Ali Sonko werkte al in Noma sinds de opening in 2003. De Gambiaan werd nu aangeduid als nieuwe mede-eigenaar, samen met twee restaurantmanagers.

"Ali Sonko is het hart en de ziel van Noma", verklaarde Noma-chef Redzepi aan vrienden tijdens een viering in het restaurant. "Mensen kunnen zich niet voorstellen hoe het is om iemand als Ali in je midden te hebben. Hij is een en al lach, ongeacht hoe het gaat met zijn twaalf kinderen. Mijn vader heette trouwens ook Ali en heeft ook als afwasser in een restaurant gewerkt toen hij in Denemarken aankwam."

"Dit is het begin", schrijft Redzepi in zijn Instagram-bericht. Hij wenst de gepromoveerden veel succes en noemt de veranderingen "een van de gelukkigste momenten in mijn tijd bij Noma".