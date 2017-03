Maar Fillon zit nu toch met een gigantisch probleem, zegt ook Doornaert. "Er is die 900.000 euro, er is datgene wat hij gedaan heeft, er begint een gerechtelijk onderzoek: hij had zich al lang moeten terugtrekken. Dit is niet goed voor Les Républicains. Zijn imago van onkreukbaarheid ligt nu aan duigen, alleen door het feit dat hij op zijn minst slordig is omgesprongen met die enveloppen voor zijn medewerkers."

Als er een andere geloofwaardige kandidaat was, had de partij Fillon kunnen overhalen om op te geven, zegt Doornaert, maar die is er niet. "Alain Juppé wil niet, dat heeft hij na het verlies van de primaries duidelijk gezegd. En Sarkozy is dan wel in staat om blitzcampagne te voeren - het is een ongelooflijk politiek beest - maar probleem is dat hij onvoorwaardelijke aanhangers heeft maar ook veel tegenreactie opwekt."