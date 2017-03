Twee weken geleden werd Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, vermoord op de luchthaven van Kuala Lumpur (foto). Een vrouw uit Vietnam en een vrouw uit Indonesië spoten zenuwgas in zijn gezicht. De twee vrouwen zeggen dat ze ingehuurd waren om een grap bij iemand uit te halen. Ze wisten naar eigen zeggen niet dat ze iemand zouden doden.

Kim Jong-nam had een slechte band met zijn halfbroer. Volgens Zuid-Korea en de VS zit het Noord-Koreaanse regime achter de moord. De Maleisische politie is ook nog steeds op zoek naar zeven Noord-Koreanen die iets met de moord te maken zouden hebben. Volgens Noord-Korea voert Maleisië "het onderzoek in opdracht van iemand anders en is er geen objectiviteit of rechtvaardigheid".

Tot nu konden Noord-Koreanen Maleisië bezoeken zonder visum, omgekeerd was dat ook zo. Nu heeft de vicepremier echter aangekondigd dat dat vanaf volgende maandag zal veranderen.

Intussen zal de Noord-Koreaanse Ri Jong Chol, die vastgehouden werd in verband met de dood van Kim Jong-nam, vrijdag vrijgelaten worden. De politie heeft onvoldoende bewijzen om hem nog langer vast te houden. Na zijn vrijlating zal hij opnieuw naar Noord-Korea gebracht worden. Hij woonde al drie jaar in Maleisië, maar zou nu niet meer over de juiste reis- en werkdocumenten beschikken.