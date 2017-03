Wat er precies verteld is tijdens de ontmoetingen, is niet duidelijk. We weten alleen dat er contacten zijn geweest. "Sessions verdedigt zich door te zeggen dat hij toen nog senator was. Hij zegt dat hij in die hoedanigheid contact had met allerlei ambassadeurs. Maar niemand van die commissie heeft contact gehad met Kislyak."

"Het vreemde is, maar dan zitten we al in de speculatie, de ontmoeting van Sessions zou gebeurd zijn in juli tijdens de Republikeinse conventie. Eén dag na de conventie heeft WikiLeaks al die e-mails van de Democraten bekendgemaakt. Er zijn dus heel veel vragen die dringend opgehelderd moeten worden."

"Het wordt een beetje een verhaal zoals met Michael Flynn", vervolgt Soenens. "Eerst: "Nee, ik heb geen contacten gehad". Nu zegt hij: ik dacht dat jullie contact bedoelden in mijn hoedanigheid van Trump-supporter, dat was niet zo, het was in mijn hoedanigheid van senator. Nu weet Sessions niet meer precies waarover het ging, het zal wel niet belangrijk geweest zijn. Flynn, de voormalige nationale veiligheidsadviseur, is daar moeten voor opstappen. Sessions zal wellicht niet meteen opstappen. Het is een zware klepper binnen de Republikeinse partij, een steunpilaar ook voor Trump om zijn beleid uit te voeren. Dit wordt stilaan een soort Watergate waarin we elke week een nieuwe onthulling krijgen. Dit hangt een beetje als een molensteen rond Trump, één dag na zijn reset voor het Congres zit er alweer een haar in de boter. "

President Trump zelf heeft nog niet gereageerd op de heisa.