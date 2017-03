Euthanasie is een bijzonder gevoelig onderwerp in het katholieke Italië. De 40-jarige dj Fabo, die drie jaar geleden verlamd en blind werd in een auto-ongeluk, is de laatste van een lange lijst patiënten die in de afgelopen jaren in het nieuws kwamen omdat hun verzoek om euthanasie niet werd ingewilligd in zijn vaderland. Het bekendste geval was dat van Eluana Englaro, die 17 jaar in een kunstmatige coma lag en uiteindelijk een illegale dood stierf.

Tot een echt Kamerdebat over het euthanasieverzoek van Fabiano Anoniani -dj Fabo- kwam het niet. De partijen schoven het het steeds voor zich uit, uit angst voor het katholieke deel van het electoraat. "Ons laffe parlement kiest ervoor om niet te kiezen. Om niet eens de discussie aan te gaan over legale euthanasie. Het laat een Italiaan alleen sterven, zonder steun van zijn land", luidde de snoeiharde kritiek van Marco Cappato, de gewezen politicus die dj Fabo begeleidde naar de Zwitserse kliniek die zijn verzoek om te sterven wel inwilligde.