Nu het amendement effectief is goedgekeurd, gaat het wetsontwerp terug naar het Lagerhuis. Als de tekst daar opnieuw aangepast wordt, ontstaat er een heus pingpongspel tussen de twee kamers van het Britse parlement. In het Lagerhuis hebben de Tories van May de meerderheid, in het Hogerhuis niet.

Vraag is of de timing van de Britse regering daardoor niet in de soep draait. Het is de bedoeling om de brexit-wet tegen 7 maart definitief gestemd te hebben, zodat premier May voor einde maart artikel 50 kan inroepen.