Volgens Hollande heeft ook niemand het recht zich aan justitie te onttrekken. Dat is een verwijzing naar de extreemrechtse presidentskandidate Marine Le Pen, die heeft geweigerd zich bij het gerecht te verantwoorden omdat ze twee medewerkers ten onrechte met geld van het Europees Parlement heeft betaald.

Ook centrumkandidaat Emmanuel Macron is kritisch voor François Fillon. "Het is een teken dat hij zijn zenuwen niet onder controle heeft, of zelfs een teken van een gebrek aan realiteitszin", zei die tijdens een bezoek aan het Landbouwsalon in Parijs.