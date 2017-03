Vorige week schortte Wilders zijn campagne op nadat was gebleken dat een beveiligingsagent van hem informatie had gelekt. De man is opgepakt en intussen is de bewaking van Wilders verscherpt. De regering had de afgelopen dagen meer dan eens gezegd dat de veiligheid van Wilders nooit in gevaar is geweest.

"We gaan weer het land in. De kiezer wil ons zien en wij de kiezer ook! De veiligheidsrisico's zullen tot het minimum worden beperkt. Ik heb er veel zin in!", aldus Wilders. Een flyeractie die afgelopen weekeinde stond gepland in Volendam ging niet door. Aankomende zondag zal Wilders wel in Amsterdam aanwezig zijn bij het maken van de verkiezingskrant van De Telegraaf.

De Nederlandse verkiezingen zijn over precies twee weken.