In het programma "Checkpoint", dat morgen op Canvas wordt uitgezonden, praat Alexander Pechtold over de hele zaak, die in Nederland vooral op de sociale media tot heel wat beroering geleid heeft.

Nadat de foto zowat een maand geleden verschenen was, reageerde Pechtold eerst gelaten. "Ik merkte bij mezelf iets van 'Oh ja, nou daar gaan we weer', een soort gelatenheid. En toen zag ik reacties van mensen die dachten dat het echt was, en ja, als dat twee, drie mensen zijn in je timeline op Twitter, dan denk je, ja dat staat voor vele mensen die dus denken dat ik in zo'n demonstratie heb meegelopen", zei hij.

Vervolgens waren er ook reacties van mensen die Wilders wel genegen waren, maar die toch vonden dat hij te ver was gegaan met deze foto.

Daarna volgden er echter doodsbedreigingen, mails en andere berichten "dat hij de avond niet zou halen", "een kogel in je kop"...

"Ik vind het belangrijk dat mensen weten dat het er stevig aan toe gaat", zei Pechtold, "dat ik ook gewoon een mens ben, dat mijn kinderen dit ook lezen, en dat ik het heel moeilijk vindt om zoiets gewoon te vinden."

Pechtold besluit om aangifte te doen bij het ministerie van Justitie. "Het is ook hoever je het wil laten komen. Je omgeving maakt je kwetsbaar, en ik vond het belangrijk dat een keer te laten melden, maar ik ga daar niet elke keer mee naar buiten komen."

Wilders laat het in elk geval niet aan zijn hart komen en gaat onverdroten verder. In een volgende tweet omschrijft hij Pechtold als een "dramaqueen" omdat die zich beklaagd heeft over de foto.