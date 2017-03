Dronebeelden tonen vulkanisch actieve Etna

Sinds maandagavond is de vulkaan Etna op het Italiaanse eiland Sicilië opnieuw actief. Op dronebeelden is te zien hoe de vulkaan oranje lavafonteinen uitspuwt. De uitbarsting kan dagen tot weken duren, maar volgens de lokale hulpdiensten is er geen gevaar voor de omliggende dorpen.

