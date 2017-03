"Ik ben nooit zijn assistent geweest, of iets dat ook maar in die richting gaat. Ik heb me ook nooit beziggehouden met zijn communicatie", zei Penelope Fillon in 2007 tijdens een interview met de Britse krant Sunday Telegraph. Volgens François Fillon bedoelde ze daarmee dat ze niet in een ondergeschikte positie stond.

In hetzelfde interview zegt mevrouw Fillon dat ze is herbegonnen met haar literatuurstudies en dat ze tevreden is weer te kunnen werken en denken. Ze zegt ook dat haar kinderen haar "alleen als moeder" hebben gekend. Zoiets kan vreemd klinken uit de mond van iemand die jarenlang als parlementair medewerkster heeft gewerkt.