"Een volk dat voor tirannen zwicht / zal meer dan lijf en goed verliezen / dan dooft het licht." Dat fragment uit het gedicht "Een volk dat voor tirannen zwicht" van Van Randwijk hangt sinds 1970 aan het Weteringcircuit in Amsterdam als herinnering aan WO II. In die oorlog was Van Randwijk actief als verzetsstrijder. Hij stichtte toen ook Vrij Nederland, een links opinieblad dat vandaag nog steeds bestaat.

Enkele dagen geleden plaatste PVV-politica en nummer 2 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen Fleur Agema een bewerkte foto van dit monument als omslagfoto op haar Twitterprofiel. Daarbij was het woord "tirannen" door "korannen" vervangen. Het ging waarschijnlijk om een foto uit 2008 toen vandalen het monument in die zin hadden beklad na de controverse rond "Fitna", de anti-islamfilm van PVV-boegbeeld Geert Wilders.

Meteen rees felle kritiek op de keuze van Agema, niet het minst onder de journalisten van Vrij Nederland zelf. In een striemende open brief verwijt redacteur Harm Botje haar "een totaal gebrek aan historisch besef". "Zoals je wellicht weet, werden op het Weteringcircuit in de laatste oorlogsmaanden 30 verzetsstrijders gefusilleerd. Blijkbaar laten (sic) dit soort dramatische gebeurtenissen je koud. Of deins je er in elk geval niet voor terug de foto voor je eigen electorale gewin aan te wenden."