De extreemrechtse terrorist had onder meer wegens zijn lange isolering en de controle van zijn post een proces aangespannen tegen de Noorse staat. De rechter in eerste aanleg gaf Breivik deels gelijk.

In beroep is dat nu echter van tafel geveegd: "De rechtbank is tot de conclusie gekomen dat Anders Behring Breivik niet wordt en nooit werd blootgesteld aan foltering of onmenselijke of vernederende behandeling".

Anders Breivik liet op 22 juli 2011 een bomauto ontploffen in Oslo. Daarna schoot hij op het eiland Utøya willekeurig op de deelnemers van een politiek jeugdkamp. In totaal kwamen 77 mensen om. Voor die feiten werd hij in 2012 tot 21 jaar gevangenis met terbeschikkingstelling veroordeeld.