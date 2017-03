Fillon ontkende andermaal de feiten, maar beloofde zich wel zonder problemen te melden bij de onderzoeksrechters, "uit respect voor de instellingen". Wel haalde de Franse presidentskandidaat ongemeen hard uit naar de instanties.

"Het vermoeden van onschuld is verdwenen. Ik ben niet behandeld als een ander. Het vooronderzoek werd al na enkele uren opgestart, de processen-verbaal opgestuurd naar de pers. De rechtsstaat werd systematisch met de voeten getreden. En nu convoceert men mij op basis van een politierapport dat enkel is opgesteld om mij te veroordelen. Dit is een politieke moord. Niet enkel ik word vermoord, maar de hele presidentsverkiezing wordt vermoord."

De datum waarop François Fillon hoogstwaarschijnlijk in verdenking zal worden gesteld - de 15e maart - is enigszins opmerkelijk. Nauwelijks enkele dagen later zal de definitieve lijst van de officiële presidentskandidaten worden bekendgemaakt door de Conseil Constitutionnel. Het is een ongeschreven regel in Frankrijk dat het gerecht vanaf dat punt geen onderzoeken voert naar de presidentskandidaten om de indruk te vermijden dat het gerechtelijke apparaat de verkiezingen zou beïnvloeden.