"We beginnen aan de bouw van een grote, grote muur"

In zijn speech voor het Amerikaanse Congres had president Donald Trump het ook nog eens over de muur die hij wil bouwen aan de grens met Mexico.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

"We beginnen aan de bouw van een grote, grote muur"

In zijn speech voor het Amerikaanse Congres had president Donald Trump het ook nog eens over de muur die hij wil bouwen aan de grens met Mexico.