Pauw haalt er vervolgens enkele andere uitspraken van Roos bij, uitspraken waar hij zich niet al te positief uitlaat over homo's (terwijl hij bij het begin van het programma zei dat die weer hand in hand over straat moeten kunnen lopen nvdr.) "Je zegt dat mensen die niet onze waarden hebben Nederland binnenkomen, terwijl ik me afvraag in hoeverre jij voor die waarden staat. Ik geloof niet dat jij per se de meest homovriendelijke man bent. Je gebruikt "homo" heel vaak als een scheldwoord." Waarop Roos ter verdediging stelt dat hij op sociale media over alles mopjes maakt.

"Op de radio gaan vertellen dat u een grote primeur heeft en daarbij vertellen dat de Nederlandse premier een homo is, is dat homovriendelijk", stelt Jinek op haar beurt. "Dat is toch niet per se homo-onvriendelijk?", antwoordt Roos.

De D66-lijsttrekker Alexander Pechtold mengt zich vervolgens ook in de discussie en verwijt Roos van "je reinste hypocrisie". Tot groot applaus van het publiek in de studio.

