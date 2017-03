Trump reikt dus de hand naar de Democraten in het Congres. "Maar ik ben niet zeker dat ze die zullen aannemen", nuanceert van Aelst. Zij reageerden in het halfrond door niet te applaudisseren. "Zij zijn kritisch, tegelijkertijd waren ze wellicht ook verrast dat Trump een inspanning deed. Ze kunnen hem op deze speech niet volledig afwijzen in tegenstelling tot zijn vorige optredens waarbij hij extreem en negatief hen aanviel."

Van Aelst vraagt zich luidop af of we een nieuwe Trump hebben gezien. "Dan maakt hij de komende vier jaar een kans op slagen. Als dit eerder de afwijkende houding is en als hij morgen opnieuw gaat tweeten en ruzie gaat maken met allerlei mensen, dan zal het véél moeilijker worden. Amerika is een ongelofelijk verdeeld land. Het zal voor Trump zeer moeilijk worden dat land opnieuw samen te brengen. Maar hij heeft alvast een voorzichtige stap in die richting gedaan."