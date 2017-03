Trump startte zijn speech met een verwijzing naar de recente bedreigingen en vernielingen tegen Joodse gemeenschapscentra en begraafplaatsen en naar een haatmisdrijf in Texas. "We mogen als land dan wel politiek verdeeld zijn, we staan als land wel verenigd in het veroordelen van haat en kwaad in al hun vormen", zei Trump. De president had tot nog toe niet gereageerd op de gebeurtenissen, tot grote ergernis van de mensenrechtenverenigingen.

Opvallend in de hele speech was de vrij positieve toon. Trump schetst doorgaans sombere beelden van een bevolking die werkloos is, verarmt en de moed verliest. Nu klonk het dat alle problemen oplosbaar zijn, en dat er een nieuwe, positieve periode was aangebroken.