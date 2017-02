De westerse landen toonden zich na afloop erg teleurgesteld, maar vanuit Londen en Parijs was er anderzijds toch opluchting dat de VS zich toch achter de sancties hadden geschaard.

In Europa was de vrees gegroeid dat de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump de voorkeur zou geven aan betere relaties met Rusland en dat hij daarvoor het beleid in Syrië zou afzwakken. Dat zou de Europese landen daar met de rug tegen de muur zetten.

Dat is dus tot nu toe niet gebeurd en de nieuwe VS-ambassadeur Nikki Haley (foto in tekst) had het over "landen die excuses zoeken om andere landen toe te laten hun eigen burgers te vermoorden". Dat sloeg dan op Rusland dat de nieuwe sancties tegen Syrië "niet opportuun" had genoemd in de aanloop naar vredesbesprekingen.

Het Westen steunt een groep rebellengroepen en voert in Syrië bombardementen uit op de terreurgroep IS. Rusland is ook betrokken bij de Syrische oorlog, maar steunt het regime van president Bashar al-Assad tegen de rebellen en tegen IS.