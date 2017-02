Vulkaan Etna spuwt weer lava

Op het Italiaanse eiland Sicilië is de vulkaan Etna weer uitgebarsten. De Etna is één van de actiefste vulkanen ter wereld. Lava stroomt langs de zuidoostelijke flank omlaag. Er is voorlopig geen gevaar voor de omwonenden.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Vulkaan Etna spuwt weer lava

Op het Italiaanse eiland Sicilië is de vulkaan Etna weer uitgebarsten. De Etna is één van de actiefste vulkanen ter wereld. Lava stroomt langs de zuidoostelijke flank omlaag. Er is voorlopig geen gevaar voor de omwonenden.