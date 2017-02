"Ze zeggen wel eens van het Congres dat het "the power of the purse" (de macht van de portemonnee, nvdr.) is", aldus Soenens in "Terzake". Voor alles wat hij wil - een muur bouwen aan de grens met Mexico, een begroting, ... - heeft president Trump het Congres nodig. "Hij zal dus een speech moeten afsteken die verzoenend is, waarbij hij hen niet uitscheldt voor rotte politici die niets gedaan krijgen. Hij zal hen moeten paaien en als het ware verleiden om zijn beleid in effectieve wetten om te zetten."