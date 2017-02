Onder de 38 slachtoffers waren er 30 Britse toeristen. Dat is ook de reden waarom er in Londen een gerechtelijk onderzoek naar de moordpartij is gehouden. Onder de slachtoffers was ook een Belgische vrouw.

Rechter Nicholas Loraine-Smith is bijzonder hard in zijn oordeel over de omstandigheden. "De eenvoudige, maar tragische waarheid is dat een man gewapend met een geweer en granaten in dat hotel kon binnenstappen om zo veel mogelijk toeristen te doden als mogelijk".

De lokale politie die verantwoordelijk was voor de veiligheid "kon en had meer efficiënt moeten zijn". Dat klinkt nog vrij diplomatisch, maar wat verdere op is de rechter veel strenger: "De reactie van de politie was wanordelijk en in het slechtste geval laf". Toch gaat het niet enkel over individuele politiemensen. "Ongewapende agenten kunnen weinig beginnen tegenover een terrorist met een kalasjnikov en granaten. Het enige wat een verschil had kunnen maken, was een gewapende agent".