Schot weerklinkt tijdens toespraak president Hollande

In Villognon in het westen van Frankrijk heeft zich een bizar incident voorgedaan. Tijdens een toespraak van president Hollande vuurde een scherpschutter van de politie per ongeluk zijn wapen af. Twee mensen raakten lichtgewond. De president pauzeerde even en ging toen door met zijn speech.

VRT yt

