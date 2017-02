Dak van praalwagen stort in tijdens parade Rio de Janeiro

In volle carnavalsgekte in de Sambadrome zakt het bovenste deel van een wagen scheef. Een paar dansers vallen van de wagen en de stoet wordt even stilgelegd. In totaal raken 12 mensen gewond.

