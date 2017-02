De migratieroute via Libië is de dodelijkste en gevaarlijkste ter wereld, zeker voor vrouwen en kinderen, stelt Unicef in het rapport "Child Alert on the Central Mediterranean Migration Route".

Vorig jaar vertoefden naar schatting 256.000 vluchtelingen in Libië, onder hen 30.803 vrouwen en 23.102 kinderen. Een derde van de kinderen reisde alleen, maar de juiste cijfers liggen vermoedelijk nog een stuk hoger.

Het gevaar voor deze vluchtelingen, zo blijkt uit het rapport, zijn niet enkel de wankele vaartuigen waarmee ze de oversteek proberen te maken. Ook aan land, en met name in de vluchtelingencentra lopen vrouwen en kinderen gevaar. Velen onder hen roepen bij het begin van hun reis immers de hulp in van mensensmokkelaars waardoor ze een schuld af te betalen hebben en ze zich in een kwetsbare situatie bevinden.