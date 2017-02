Auteur: Belga

Belga Bij de crash van een klein vliegtuig op een woonwijk in de stad Riverside, in de Amerikaanse staat Californië, zijn drie van de vijf inzittenden omgekomen. De twee anderen verkeren in kritieke toestand. Dat zegt de lokale brandweerchef Michael Moore. Twee huizen zijn verwoest en de bewoners van veertig huizen zijn geëvacueerd.