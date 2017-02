In zijn toespraak dreef Sanders de spot met Donald Trumps onverschilligheid over de tweestatenoplossing, toen hij vorige maand de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontmoette. "Ik denk dat hij dacht dat hem gevraagd werd of hij van Coca Cola of Pepsi Cola houdt. Dat is niet het antwoord dat een president moet geven", zei hij onder luid applaus.

Hij drukte het publiek op het hart dat de progressieven de vrede in het Midden-Oosten nooit mogen opgeven. "Onze job is om weerstand te bieden aan alle politieke krachten, in ons land en in de wereld, die ons uiteen willen rukken. Dit is een globaal fenomeen."

Ook juichte hij de beslissing van de Obama-administratie toe om zich te onthouden bij de stemming eind vorig jaar in de VN-Veiligheidsraad over Resolutie 2334. Daarin werd van Israël geëist dat het land stopt met het bouwen van nederzettingen in de Palestijnse gebieden.

"Degenen onder ons die Israël steunen, moeten de waarheid zeggen over het beleid dat de kansen op een vreedzame oplossing schaadt", zei Sanders.