In afwachting van de State of the Union van Donald Trump zelf kondigde een functionaris van het Witte Huis gisteren al aan dat de regering-Trump de begroting voor defensie met 54 miljard dollar wil optrekken.

"Dat zou een zeer grote stijging zijn van het defensiebudget in vergelijking met zijn voorganger", analyseert Amerika-correspondent Björn Soenens in "De ochtend" op Radio 1. Wetende dat het Amerikaanse desensiebudget nu al 600 miljard dollar bedraagt, "meer dan de 10 volgende landen samen".

De laatste jaren is er fors bespaard op defensie in de VS, door een bijzondere wet kon er alsmaar minder worden uitgegeven. Maar Trump wil een sterk leger en dus meer geld en middelen voor dat leger.

De budgetverhoging is niet echt een verrassing, stelt Soenens: "Als je Amerika groot wil maken en het prestige wil versterken in de wereld, dan moet je je borst nat maken en nog meer geld uitgeven aan defensie."

Voor sommigen is die 54 miljard echter nog niet genoeg, weet Soenens. "John McCain bijvoorbeeld (de Republikeinse senator die op zijn zachtst gezegd het niet altijd eens is met Trump, red.) zegt dat er nog 40 miljard extra uitgegeven zou moeten worden."