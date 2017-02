De autoriteiten hadden Yücel, een 43-jarige correspondent van de Duitse krant Die Welt, op 14 februari opgepakt nadat hij geschreven had over een aantal mails van de Turkse minister van Energie en schoonzoon van president Erdogan Berat Albayrak. Een links hackerscollectief had de hand kunnen leggen op die mails. In het artikel stelde de journalist dat Albayrak het volk beïnvloedt door valse berichten te twitteren.