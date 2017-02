Volgens een woordvoerder van het Pentagon gaat het om en allesomvattend plan over een wereldwijde aanpak van IS, dus niet alleen in Syrië en Irak. Minister van Defensie Mattis zal het plan verder toelichten aan een commissie van de Nationale Veiligheidsraad.

Het plan moet tegemoet komen aan een verkiezingsbelofte van president Donald Trump, die beloofd heeft om Islamitische Staat (IS) uit te roeien. Vorige maand heeft Trump Mattis 30 dagen gegeven om met een strijdplan op de proppen te komen.

Details over het plan zijn nog niet bekend. Waarnemers denken dat de huidige Amerikaanse strategie zal worden versterkt: lokale strijdkrachten steunen in hun strijd tegen IS, mét steun van de VS. Allicht zullen een aantal voorwaarden om militaire steun te verlenen worden versoepeld. Daarnaast zal ook verder worden ingezet op luchtbombardementen.