Trump wil dus negen tot tien procent meer geld voor defensie. Behalve de andere overheidsinstanties die met veiligheid te maken hebben, zullen de meeste anderen hun budget verminderd zien. Zo komt er een "aanzienlijke daling" van de buitenlandse hulp. "Wij zullen veiligheid opvoeren en programma's met lagere prioriteit verminderen", zei een medewerker van de begrotingsdienst van het Witte Huis op voorwaarde van anonimiteit.

Over de vermindering van de buitenlandse hulp zei hij dat het ontwerp van begroting "verwacht dat de rest van de wereld meer doet voor sommige programma's waarin dit land (de VS) in het verleden zo genereus is geweest".

De Amerikanen geven nu al het meeste geld uit aan defensie ter wereld. Het defensiebudget bedraagt ongeveer 600 miljard dollar (564 miljard euro).