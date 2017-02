Grupong Abu Sayyaf is één van de vele rebellengroepen die het islamitische zuiden van de Filipijnen willen afscheuren van het overwegend katholieke land. Bij dat conflict zijn de laatste decennia al meer dan 100.000 doden gevallen.

Abu Sayyaf is één van de meest radicale groepen in de regio en heeft zich eerder aangesloten bij terreurnetwerken zoals Al Qaeda en meer recent IS, dat delen van Syrië en Irak bezet houdt. De bloedigste aanslag van Abu Sayyaf dateert van 2004 toen 116 mensen gedood werden bij een bomaanslag op een ferry nabij de Filipijnse hoofdstad Manila.

De groep is vooral berucht van aanslagen en ontvoeringen in het zuiden van het land, waarbij het vooral de bedoeling is om losgeld te innen. Abu Sayyaf is echter ook bekend voor brutale moorden. Zo zijn vorig jaar twee Canadese gijzelaars vermoord.