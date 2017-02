Chinees schip zet met olieplatform koers naar Europa

In China is een cylindrisch olieboorplatform aan boord van een half-afzinkbaar schip geladen. Zo'n schip kan gedeeltelijk zinken wat het makkelijker maakt om gigantische constructies te vervoeren. Het platform zal in juni aankomen in de Noordzee.

