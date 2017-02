Wilders zou op 9 maart centraal staan in een live-uitzending over de PVV vanuit Den Haag. Alle andere lijsttrekkers zijn wel te zien in "Nieuwsuur", waar ze ook met kiezers in gesprek gaan.

"Wij maken die uitzendingen niet voor de leuk, wij willen onze kijkers informeren. Het is spijtig dat die kijkers en kiezers het verhaal van de PVV bij ons missen", reageert Joost Oranje, hoofdredacteur van "Nieuwsuur".

De PVV van Wilders ligt momenteel met de rechts-liberale VVD van premier Mark Rutte voorop in de peilingen. Voor zijn campagne lijkt Wilders vooral in te zetten op sociale media en schaarse publieke optredens bij zijn aanhangers. Eerder heeft hij al afgezegd voor het zogenoemde premiersdebat bij RTL4 van gisteravond, en ook voor het grote RTL4-debat in Amsterdam van 5 maart.