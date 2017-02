Naast een zomerfotosessie houden de Oranjes telkens een winterfotosessie. Dat gebeurt traditioneel in Lech waar de koninklijke familie al van kindsbeen af zijn wintervakantie doorbrengt. Willem-Alexander poseerde vanochtend met zijn vrouw Máxima en drie dochters: kroonprinses Amalia en haar zusjes Alexia en Ariane. Amalia werd trouwens volgens Nederlandse media voor het eerst gespot zonder beugel.

Prinses Beatrix ontbreekt op de foto's, net als het gezin van prins Constantijn en Mabel, weduwe van prins Friso. Het is dit jaar exact vijf jaar geleden dat Friso getroffen werd door een lawine. De prins belandde in een coma en stierf uiteindelijk ruim een jaar later na intense verzorging.

In het dorpje Lech kennen de inwoners de Oranjes erg goed. Burgemeester Ludwig Muxel zei eerder deze maand dat de schok over de dood van Friso "nog altijd diep" zit. Zo staat er in de kerk van Lech een foto van Friso en brandt er een kaars. De Oranjes keerden na het ski-ongeval Lech nooit de rug toe.