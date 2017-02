Wilders deed zijn uitspraak in een lang interview dat vanmiddag op de ARD in "Europamagazin - Bericht aus Brüssel" is uitgezonden. In het interview bespeelt Wilders zijn gebruikelijke thema's en zegt hij in navolging van de Amerikaanse president Donald Trump dat hij Nederland opnieuw groot wil maken. Over de islam zegt Wilders dat de in de grondwet verankerde godsdienstvrijheid er niet op van toepassing is, omdat die volgens hem een "als religie vermomde ideologie" is.

Tegen het einde van het interview krijgt Wilders de vraag waarom zijn partij geen leden heeft - Wilders zelf is het enige lid -, en hij antwoordt dat hij dat geleerd heeft van Pim Fortuyn. "Hij was een held, voordat ik mijn eigen partij begon", zo zei hij. "Hij vroeg aandacht voor de problemen voordat ik dat deed, helaas werd hij vermoord door een radicale moslim, een tijd geleden."

De populistische politicus Pim Fortuyn werd op 6 mei 2002 in Hilversum vermoord door de Nederlandse milieuactivist Volkert van der Graaf en dus niet door een moslim. Op Twitter zei Wilders later dat hij zich versproken heeft en dat hij Theo van Gogh bedoelde. Die Nederlandse regisseur werd in 2004 vermoord door de Nederlands-Marokkaanse moslimextremist Mohammed Bouyeri.

Het interview is intussen twee weken oud. Fragmenten ervan waren al eerder uitgezonden maar nu is de lange versie online geplaatst. Het fragment waar Wilders zich vergist, is overigens niet uitgezonden.

Over twee en een halve week zijn er in Nederland parlementsverkiezingen. De PVV van Wilders is haar leiderspositie kwijtgeraakt, en de VVD van premier Mark Rutte en de PVV zijn volgens de peilingen nu ongeveer even groot geworden. Vanavond is er in Nederland een eerste tv-debat tussen 5 lijsttrekkers, maar Wilders en Rutte nemen daar niet aan deel.