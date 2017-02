Dronken chauffeur rijdt in op toeschouwers carnavalstoet

In New Orleans, in de Verenigde Staten, raakten zaterdag een twintigtal mensen gewond toen een auto inreed op de toeschouwers van een carnavalstoet. De bestuurder was onder invloed en werd aangehouden. De betrokken auto reed 28 mensen omver. 21 van hen zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Dronken chauffeur rijdt in op toeschouwers carnavalstoet

In New Orleans, in de Verenigde Staten, raakten zaterdag een twintigtal mensen gewond toen een auto inreed op de toeschouwers van een carnavalstoet. De bestuurder was onder invloed en werd aangehouden. De betrokken auto reed 28 mensen omver. 21 van hen zijn overgebracht naar het ziekenhuis.