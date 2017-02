Nigel Farage is in de Verenigde Staten nadat hij eerder op de bijeenkomst van conservatiefgezinden (CPAC) Trump-aanhangers toegesproken had. Hij zou de uitnodiging voor het dineetje pas op het allerlaatste moment gekregen hebben.

Een enthousiaste Farage postte zelf een foto op Twitter, "Dinner with the Donald", waarin te zien is hoe hard hij in zijn nopjes is met zijn eetgezelschap. Dat hij deel mag uitmaken van de inner circle van de president wijst er volgens de Britse pers op hoe dik hij geworden is met Trump sinds zijn steun aan de presidentiële campagne.

En de pooljournalist? Die zag zich dan maar genoodzaakt te kamperen in een busje voor het hotel, tot het gezelschap enkele uren later het restaurant verliet en weer in colonne naar het Witte Huis reed. Zonder dat de pooler een glimp van Trump kon opvangen.