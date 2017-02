Een aantal tenoren van links in Italië die de laatste weken hun respectieve partijen de rug hebben toegekeerd, hebben vandaag de oprichting aangekondigd van een nieuwe partij, de "Democraten en Progressieven" (Democratici e Progressisti, DP).

De DP is ontstaan uit de recente afscheuring van de linkervleugel van de Democratische Partij van gewezen premier Matteo Renzi en een aantal verkozenen van Sinistra Italiana (SI, Italiaans links), een partij die links staat van de Democratische Partij.

De DP wil een vernieuwing van centrumlinks en de vorming van een grote eengemaakte centrumlinkse stroming, zo staat er in het manifest van de nieuwe partij.

"De DP wil een breed links, dat niet verstikt wordt door de ambities van zijn leider en door de arrogante verwaandheid van het genoeg hebben aan zichzelf, die onze tegenstanders onvermijdelijk naar de overwinning leidt", zo staat er nog, in een nauwelijks verholen aanval op gewezen premier Renzi. Die krijgt van de linkervleugel van zijn partij het verwijt dat hij elk debat in de partij onderdrukt en dat hij arrogant is tegenover zijn tegenstanders.

"We zijn hier omdat we een tegenstander hebben, rechts en de populistische afwijkingen, die we alleen kunnen verslaan door links op te bouwen", zo klinkt het nog.

De belangrijkste vertegenwoordigers van de nieuw partij zijn Roberto Speranza, de gewezen fractieleider van de Democratische Partij, en Enrico Rossi, de leider van de regio Toscane. De DP krijgt ook de steun van de gewezen leider van de Democratische Partij, Pier Luigi Bersani, en van gewezen premier Massimo D'Alema.

De DP steunt de regering van Paolo Gentilino, de opvolger van premier Renzi, en ze dringt er op aan dat de regering haar hele termijn uitdoet, tot februari 2018.