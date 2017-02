Hoewel het vooral op gegniffel én kritiek werd onthaald ("moeten ze zich nu ook al moeien met ons intiemste privéleven?"), is het Muskos (kleine foto) wél menens. In een interview met BBC verdedigt hij zijn plan. Concreet dient hij bij de gemeenteraad in Övertorneå een voorstel in dat het gemeentepersoneel toelaat om een keer per week een uurtje pauze te nemen voor wat quality time met man- of vrouwlief.

"Het gaat maar over vier letters, s-e-k-s", zegt hij, in een reactie op de commentaar dat politici zich nu ook al menen te mogen moeien met het privé- en seksleven van mensen. "De mensen vinden dat we hier niet mogen over praten, ze zeggen dat ze het zelf wel kunnen oplossen. Maar als het relaties beter kan maken, dan is het het waard. We moeten meer voor elkaar zorgen."