De Maleisische autoriteiten hebben al vier verdachten aangehouden in verband met de mysterieuze moordzaak. Daarnaast spoort ze nog zeven Noord-Koreaanse medeplichtigen op. Er zijn sterke vermoedens gerezen dat het regime in Pyongyang achter de moord op Kom Jong-nam zit.

Indonesische diplomaten hebben intussen kunnen praten met een Indonesische vrouw die vorige week al was aangehouden. Ze zegt dat ze is betaald om een grap uit te halen in het kader van een realityshow. Ze moest babyolie smeren in het gezicht van mensen met een Japans of Koreaans uiterlijk.

Naar alle waarschijnlijkheid blijkt het dus niet over babyolie te gaan, maar over een substantie waarin zenuwgas was verwerkt. Dat heeft Kim Jong-nam allicht het leven gekost. Volgens de Indonesische diplomaten vertoont de vrouw zelf geen symptomen van besmetting met zenuwgas. Zenuwgas wordt door de Verenigde Naties beschouwd als massavernietigingswapen.

De Indonesische vrouw is mogelijk buiten haar wil betrokken geraakt bij een moordcomplot. Het Noord-Koreaanse regime ontkent in alle toonaarden ook maar iets te maken te hebben met de dood van Kim Jung-nam.