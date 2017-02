Espinosa hoopt dat de Amerikaanse regering niet afzijdig blijft bij de klimaatbesprekingen, maar zegt dat de rest van de wereld desnoods zonder de Amerikanen zal doorgaan met het aanpakken van de klimaatverandering.

"We zijn natuurlijk bezorgd over de geruchten dat de VS zich mogelijk zou terugtrekken uit de conventie die op de klimaattop in Parijs is afgesloten", zegt Espinosa. "Dat zou slecht nieuws zijn en daarom kijk ik ernaar uit om als een partner samen te werken met de VS". Het feit dat heel wat Amerikaanse bedrijven en steden vasthouden aan hun lage-uitstootbeleid stemt haar in ieder geval hoopvol.

