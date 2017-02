Fillon: "Het is tijd dat deze campagne over programma's an argumenten gaat"

Het Franse gerecht start een onderzoek tegen François Fillon, de presidentskandidaat van rechts. Het onderzoek gaat over de vrouw van Fillon en zijn twee kinderen. Fillon zelf doet de zaak af als een "anekdote".

