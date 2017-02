In een radio-interview afgelopen nacht, na de nieuwe muur-uitspraken van president Trump, sloeg de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Luis Videgaray terug. "Mexico gelooft in vrije handel, maar we móeten wel reageren als de VS op die manier de bouw van de muur wil betalen. We kunnen niet met gekruiste armen zitten afwachten." We beschouwen dit niet als holle retoriek, maar als realiteit, stelde hij nog.