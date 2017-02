De beveiliger is afgelopen maandag aangehouden. Hij zou informatie hebben gelekt aan een criminele organisatie over de beveiliging van Wilders. Maar volgens zijn advocaat Peter Plasman heeft zijn cliënt enkel in de privésfeer informatie over zijn werk gelekt. "Het was een beetje opscheppen tegenover twee vrouwen", zei Plasman in het Nederlandse nieuwsmagazine "Nieuwsuur", op NPO 2.

De advocaat zegt dat zijn cliënt sprak over een zwakke plek in de beveiliging van Wilders. "Die zwakke plek zit in de technische sfeer; niet in de personele sfeer." Wilders is volgens Plasman niet in gevaar geweest door de uitlatingen van zijn cliënt.

De Nederlandse politie heeft meegedeeld dat beveiligers die direct of indirect betrokken zijn bij de beveiliging van Wilders aan een extra controle worden onderworpen. Indien dat nodig wordt geacht, volgt er nog een tweede grondige screening. Naar eigen zeggen wil de politie zorgvuldigheid boven alles stellen en wil ze er zeker van zijn dat niets over het hoofd wordt gezien.